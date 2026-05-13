Violenta rapina a Milano, arrestati due egiziani

Violenta rapina nel cuore della movida di Corso di Porta Ticinese, a Milano

Nella notte tra sabato e domenica, un ragazzo di 21 anni, di origini dominicane, è stato vittima di un’aggressione da parte di due giovani. Secondo quanto ricostruito dai militari, i due aggressori – un giovane di 20 anni e un complice di soli 16, entrambi di nazionalità egiziana – hanno puntato la vittima mentre camminava lungo il corso. Dopo averlo accerchiato, lo hanno strattonato e spintonato con violenza fino a farlo cadere pesantemente sull’asfalto.

Approfittando del momento, i due gli hanno strappato dal collo una collana in oro, dileguandosi immediatamente tra le vie limitrofe nel tentativo di far perdere le proprie tracce.

L’intervento e gli arresti

L’allarme è scattato tempestivamente grazie alla chiamata al 112. Sul posto è intervenuta in pochi minuti la pattuglia mobile di zona della Compagnia Milano Duomo. I carabinieri, grazie alla descrizione dettagliata fornita, sono riusciti a individuare i due sospettati poco lontano dal luogo dell’aggressione. Una volta bloccati e perquisiti, i militari hanno rinvenuto la preziosa refurtiva, che è stata subito restituita al legittimo proprietario.

Le condizioni della vittima e i provvedimenti

Il ventunenne rapinato ha riportato lievi escoriazioni a causa della caduta. È stato assistito sul posto dal personale sanitario del 118, che ha prestato le cure necessarie senza che fosse necessario il trasporto in ospedale.

Per i due rapinatori sono scattate le manette con l’accusa di rapina aggravata in concorso. Il maggiorenne è stato portato nel carcere di San Vittore mentre per il minorenne si sono aperte le porte del Beccaria. Entrambi restano ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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