Milano, ragazza denuncia stupro in stazione

ImolaOggi CRONACA, News 2026

poliziotto accoltellato

MILANOÂ  – Una ragazza ha denunciato di essere stata violentata a Milano, a notte fonda, dopo essere stata portata in una galleria, o in un tunnel, della stazione di Porta Garibaldi FS

E’ accaduto a notte fonda, intorno alle 3 e mezza di giovedÃ¬, quando la 18enne, di origine ucraina, in stato di alterazione, si Ã¨ recata nell’area ferroviaria, lungo i binari, con un giovane che aveva conosciuto in serata. LÃ¬ sarebbe stata stuprata. La ragazza la notte stessa si sarebbe fatta portare alla Clinica Mangiagalli dal 118, dove perÃ² non sarebbero stati riscontrati segni di violenza, non per forza necessari, per identificare una violenza sessuale. (ANSA)

Milano-Cortina, Sala: “agenti ICE non sono i benvenuti”

Articoli correlati

carabinieri e ambulanza

Ragazzo accerchiato e accoltellato: violenza brutale a Milano

procuratrice generale di Milano Francesca Nanni

Procuratrice Milano: ‘aumento scippi e rapine da ascrivere a minori stranieri non accompagnati’

violenza sessuale

Violenza sessuale su 18enne, maliano offre risarcimento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *