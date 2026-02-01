Milano, ragazza denuncia stupro in stazione

MILANOÂ – Una ragazza ha denunciato di essere stata violentata a Milano, a notte fonda, dopo essere stata portata in una galleria, o in un tunnel, della stazione di Porta Garibaldi FS

E’ accaduto a notte fonda, intorno alle 3 e mezza di giovedÃ¬, quando la 18enne, di origine ucraina, in stato di alterazione, si Ã¨ recata nell’area ferroviaria, lungo i binari, con un giovane che aveva conosciuto in serata. LÃ¬ sarebbe stata stuprata. La ragazza la notte stessa si sarebbe fatta portare alla Clinica Mangiagalli dal 118, dove perÃ² non sarebbero stati riscontrati segni di violenza, non per forza necessari, per identificare una violenza sessuale. (ANSA)