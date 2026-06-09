Milano, stupro di gruppo su studentessa Erasmus: caccia agli aggressori

Una studentessa universitaria spagnola di 20 anni, arrivata a Milano con il programma Erasmus, ha denunciato di essere stata vittima di una violenza sessuale di gruppo nella notte tra il 22 e il 23 maggio. Secondo quanto ricostruito finora, la giovane aveva trascorso la serata in una discoteca di via Corelli, nella periferia est del capoluogo lombardo. Gli abusi sarebbero avvenuti al termine della nottata.

La ragazza ha raccontato agli investigatori di essere stata avvicinata dal branco già all’interno del locale e, una volta fatta uscire, sarebbe stata porta in una via appartata e stuprata. Le violenze sarebbero poi proseguite all’interno di un’automobile parcheggiata. Dopo la presunta violenza, la ventenne è stata accompagnata da un’amica in taxi alla clinica Mangiagalli specializzata in casi di questo genere. Gli accertamenti medici avrebbero confermato gli abusi denunciati dalla studentessa.

Terminati gli esami sanitari, la giovane si è recata in Questura per formalizzare la denuncia. La Procura di Milano, diretta da Marcello Viola, e la Squadra mobile della Polizia hanno aperto un’inchiesta per identificare i presunti aggressori e ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.

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