Milano, 16enne lancia un coltello contro un agente e lo ferisce

Ha lanciato una pietra e poi un coltello contro un agente che stava passando in auto lungo la strada

È stato fermato a Milano un 16enne, accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Durante la perquisizione dell’abitazione del minore, le forze dell’ordine hanno trovato e sequestrato due armi finte, una pistola, un fucile e il tirapugni che il giovanissimo indossava al momento del fermo.

La dinamica dei fatti e il fermo

I fatti risalgono a venerdì scorso, intorno alle 19. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l’agente si stava recando presso la sede di Baggio per consegnare alcuni atti quando ha sentito – all’altezza di via Anselmo da Baggio – il rumore del colpo di un sasso sulla vettura. Dopo aver fermato la macchina ed essere sceso per controllare i danni, è stato colpito alla gamba da un coltello con una lama di circa 5 centimetri mentre tentava di rimettersi alla guida. Il 16enne, che ha lanciato sia il sasso che il coltello, è stato rintracciato in via Valsesia e bloccato.

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