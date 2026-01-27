Milano-Cortina, Sala: “agenti ICE non sono i benvenuti”

Stando a quanto dichiarato da un portavoce della Immigration and Customs Enforcement all’agenzia di stampa francese Afp, degli agenti della Ice contribuiranno a sostenere le operazioni di sicurezza degli Stati Uniti in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026.

“Durante le Olimpiadi, l’Ice Homeland Security Investigations fornirà supporto al Servizio di Sicurezza Diplomatica del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e alla nazione ospitante per verificare e mitigare i rischi derivanti dalle organizzazioni criminali transnazionali”, ha affermato l’agenzia in una dichiarazione.

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala è contrario

“È una milizia che entra nelle case della gente firmandosi il permesso, è chiaro che non sono i benvenuti a Milano. Io mi chiedo, noi potremo dire per una volta un no a Trump? Gli agenti dell’Ice non devono venire in Italia perché non sono allineati al nostro modo democratico di garantire la sicurezza”. Inoltre, il primo cittadino aggiunge: “Io da italiano, prima ancora che da cittadino milanese, non mi sento tutelato da Piantedosi, che dice che se anche dovessero venire gli agenti dell’Ice per i Giochi olimpici non ci sarebbe problema”.

www.tgcom24.mediaset.it