Sommergibile pieno di cocaina al largo delle Azzorre

Un (semi)sommergibile carico di cocaina. La scoperta Ã¨ stata fatta al largo delle isole Azzorre, nel bel mezzo dell’Oceano Atlantico, dall’unitÃ per la lotta al narcotraffico della polizia giudiziaria portoghese che ha fatto scattare il blitz operando in sinergia con le unitÃ della marina e dell’aeronautica portoghese.

Il quantitativo di droga sequestrato Ã¨ pari, secondo le prime stime, a nove tonnellate. Si tratta probabilmente “del piÃ¹ grande sequestro di cocaina mai effettuato nel Paese”, ha detto il direttore dell’unitÃ per lotta al traffico di droga commentando la notizia in conferenza stampa.

Il sommergibile Ã¨ affondato (insieme a parte del carico)

Il narco-sommergibile era partito dall’America Latina e trasportava 300 balle di cocaina: 265 sono state recuperate, altre 35 sono finite nel fondo dell’oceano. Anche il mezzo subacqueo utilizzato dai narcotrafficanti Ã¨ affondato. La polizia ha spiegato che l’operazione Ã¨ avvenuta a circa 230 miglia nautiche dalle Azzorre “in condizioni estremamente difficili e pericolose a causa delle avverse condizioni meteorologiche”.

A bordo del sommergibile sono stati trovati tre cittadini venezuelani e uno colombiano, salvati dalla polizia e poi arrestati. Secondo quanto riportato dai media portoghesi la droga sequestrata ha sul mercato un valore stimato di 600 milioni di euro.

https://europa.today.it