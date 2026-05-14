Maldive, 5 italiani morti durante un’immersione

Cinque turisti italiani sono morti durante un’immersione subacquea nell’atollo di Vaavu, alle Maldive, nella giornata di giovedì 14 maggio. Lo conferma la Farnesina in una nota. Secondo una prima ricostruzione, i subacquei sarebbero deceduti per aver provato l’esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. Una delle vittime è la ricercatrice Monica Montefalcone, docente all’Università di Genova. Le cause del decesso sono ancora in corso di accertamento.

La ricostruzione

Come riporta il quotidiano maldiviano Sun, i cinque italiani sarebbero morti dopo essere scesi in immersione da un safari boat (“Duke of York Safari”) in navigazione nell’atollo di Vaavu, vicino ad Alimathaa. La segnalazione della loro scomparsa è pervenuta alle autorità alle 13:45, ora locale. Le operazioni di ricerca hanno portato al ritrovamento di tutti e cinque i dispersi, già deceduti al momento del recupero. La polizia rende noto che le indagini stanno proseguondo e che ulteriori informazioni saranno rese pubbliche con il progredire degli accertamenti.

Chi era Monica Montefalcone

Monica Montefalcone era una ricercatrice e studiosa dell’ambiente marino. Professoressa associata in Ecologia all’Università di Genova, era un volto noto anche in tv. Montefalcone era conosciuta per il suo grande amore per il mare e per essere responsabile di alcuni importanti progetti in ambito marino quali Talassa, GhostNet e MER “A16-A18”.

“Condizioni meteo sfavorevoli”

Nella giornata di giovedì 14 maggio, le condizioni meteorologiche nel sito di immersione erano sfavorevoli, tanto che il servizio meteorologico aveva emesso un’allerta gialla per vento forte.

La Farnesina segue il caso

“La Farnesina e l’ambasciata d’Italia a Colombo seguono il caso con la massima attenzione sin dalla prima segnalazione; la sede sta provvedendo a prendere contatto con i familiari delle vittime per fornire ogni necessaria assistenza consolare”, conclude la nota.

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