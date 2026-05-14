Roma, 31enne muore dopo il parto. I gemelli stanno bene

Erica Carroccia è morta dopo aver dato alla luce due gemelli

Aveva 31 anni e faceva la maestra nel suo paese, Sonnino, vicino Latina in provincia di Roma. Nella giornata di mercoledì 13 maggio aveva partorito due bambini, un maschio e una femmina, nati settimini (alla 33esima settimana di gravidanza) e che stanno bene.

La donna, sana e senza particolari patologie, era arrivata all’ospedale Gemelli qualche giorno prima, con la minaccia di un parto prematuro ed era stata subito ricoverata. Sono in corso le indagini per determinare le cause di questo decesso improvviso e che ha sconvolto tutto il paese di Sonnino. È già stata disposta l’autopsia per capire i motivi del tragico peggioramento delle sue condizioni subito dopo il parto.

Il cordoglio del sindaco di Sonnino

La notizia ha scosso profondamente la comunità del piccolo centro del Lazio. A ricordarla è il sindaco di Sonnino, Gianni Carroccia, che sui social ha espresso il cordoglio dell’amministrazione e dei cittadini: “Con profondo dolore questa mattina la nostra comunità ha appreso dell’improvvisa e tragica scomparsa della nostra giovane concittadina Erica. Maestra stimata e donna dal cuore grande, che aveva scelto di dedicare la propria vita all’educazione, alla crescita e alla guida delle nuove generazioni. Una giovane mamma, che aveva appena accolto con amore due splendidi gemellini, strappata troppo presto all’affetto della sua famiglia e di tutta la comunità. Una perdita enorme, che lascia sgomento, tristezza e un vuoto oggi difficile da colmare”.

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