Garlasco, “famiglia Poggi e gemelle Cappa hanno presentato oltre 150 denunce”

ImolaOggiCRONACA, News 2026

gemelle Cappa

C’è un’indagine in corso, da parte della procura di Milano, per atti persecutori ai danni della famiglia di Chiara Poggi e delle gemelle Stefania e Paola Cappa. Lo ha riferito Gianluigi Nuzzi a “Quarto Grado”.

Secondo quanto riportato, il pm Antonio Pansa ha raccolto le querele per diffamazione e altri reati, nei confronti di blogger, giornalisti e comunicatori, tra quelle presentate dai genitori di Chiara Poggi (circa 70) e quelle presentate dalle gemelle Cappa (un centinaio). In alcuni di questi casi, l’ipotesi di reato è di atti persecutori.

Già in precedenza, nel mese di marzo, era trapelato che le gemelle Cappa avessero presentato una serie di denunce, ma gli avvocati delle due donne avevano smentito.

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