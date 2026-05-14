Garlasco, “famiglia Poggi e gemelle Cappa hanno presentato oltre 150 denunce”

C’è un’indagine in corso, da parte della procura di Milano, per atti persecutori ai danni della famiglia di Chiara Poggi e delle gemelle Stefania e Paola Cappa. Lo ha riferito Gianluigi Nuzzi a “Quarto Grado”.

Secondo quanto riportato, il pm Antonio Pansa ha raccolto le querele per diffamazione e altri reati, nei confronti di blogger, giornalisti e comunicatori, tra quelle presentate dai genitori di Chiara Poggi (circa 70) e quelle presentate dalle gemelle Cappa (un centinaio). In alcuni di questi casi, l’ipotesi di reato è di atti persecutori.

Già in precedenza, nel mese di marzo, era trapelato che le gemelle Cappa avessero presentato una serie di denunce, ma gli avvocati delle due donne avevano smentito.

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