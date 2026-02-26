Traffico di cocaina, telefoni criptati, soldi e covi a Milano: arrestati 4 albanesi

Un giro d’affari di diverse centinaia di migliaia di euro che ruotava attorno a un unico perno: la cocaina. Per 4 persone sono scattate le manette

Quattro persone sono state raggiunte da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla procura di Milano al termine di un’indagine della squadra mobile. Si tratta di quattro cittadini albanesi gravemente indiziati di essere, a vario titolo, promotori, organizzatori e partecipi di una associazione finalizzata al traffico e allo spaccio della “bianca”.

Le indagini

I detective della sezione criminalità straniera della squadra mobile di Milano, diretta da Alfonso Iadevaia, sono arrivati a loro al termine di un’indagine che si è sviluppata tra maggio e settembre 2022. Attraverso attività tecniche di intercettazione, servizi di pedinamento, perquisizioni e arresti in flagranza, gli investigatori sono arrivati a scoprire l’esistenza dell’associazione criminale. Non solo, hanno individuato luoghi di deposito e preparazione dello stupefacente, ma anche auto utilizzate per il trasporto e la consegna della sostanza, utenze intestate a prestanomi, telefoni cellulari criptati per comunicazioni dedicate.

Il blitz e le manette

Il blitz della polizia è scattato venerdì 20 febbraio. Il presunto capo dell’associazione, un 34enne albanese, è stato rintracciato nella sua abitazione di via Veglia (zona viale Marche). L’uomo era già sottoposto alla misura dell’affidamento in prova dopo l’arresto in flagranza operato nell’ottobre 2022, quando era stato trovato in possesso di circa mezzo chilo di cocaina.

Un altro indagato, un 33enne albanese, è stato rintracciato a Guidonia Montecelio (Roma), era già stato arrestato nel luglio del 2022 per la detenzione di 150 dosi di cocaina. Altri due uomini di 33 e 34 anni, infine, sono stati arrestati in Albania dalle forze dell’ordine albanesi.

www.milanotoday.it