Trento, malore improvviso: muore agente della polizia locale di 33 anni

Tutta la città di Trento è letteralmente sconvolta per la tremenda scomparsa di Eddy Martinelli, agente in bici della polizia locale della città, morto durante la notte per un malore improvviso: aveva solo 33 anni.

Martinelli era molto conosciuto per essere stato allenatore di volley e ora giudice, con la Fipav Trentino che ha commentato così la sua dipartita: “La sua prematura scomparsa lascia un vuoto profondo in tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo e di condividere con lui il percorso sportivo” In segno di rispetto e di cordoglio, nel fine settimana si osserverà un minuto di raccoglimento prima dell’inizio di tutte le gare in programma.

Chi era

Agente di quartiere a Gardolo dal 2024 dopo un periodo nel comparto bikers, Eddy Martinelli è ricordato da tutti come una persona mite, collaborativa, rispettosa dei ruoli, che si distingueva per la dedizione al lavoro e per la disponibilità a svolgere tutti gli incarichi che gli venivano affidati. Da agente di quartiere, era diventato un punto di riferimento per le persone di Gardolo grazie alla capacità di ascoltare e di dare risposte ai cittadini. Molto stimato dai colleghi, era anche rappresentante sindacale e, vista la sua grande passione sportiva, era stato allenatore della nazionale di pallavolo della polizia locale durante la preparazione dei campionati europei del 2023.

A piangerlo anche il sindaco Franco Ianeselli e la sua giunta: “La nostra vicinanza va sia alla mamma, sia ai colleghi della polizia locale, increduli e affranti per la notizia che li ha raggiunti stamattina. Quando oggi Eddy non si è presentato al lavoro, è scattato subito l’allarme perché lui era una persona precisa e puntuale. È una tragedia inspiegabile e difficile da accettare”.

