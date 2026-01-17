Tragedia a Ottana, bimbo di due anni muore nel sonno

di Federico Garau – Un’immane tragedia quella avvenuta a Ottana, in provincia di Nuoro, dove un bambino di soli due anni Ã¨ morto nel sonno, lasciando un indicibile vuoto nella sua famiglia. Un dramma che ha sconvolto l’intera comunitÃ .

A perdere la vita Ã¨ stato il piccolo Francesco Pio Fenudi. Stando a quanto riferito, la tragedia Ã¨ avvenuta nella serata di ieri, giovedÃ¬ 15 gennaio. Il bambino stava riposando al sicuro nella sua casa, e non si Ã¨ piÃ¹ svegliato. Quando i genitori lo hanno raggiunto per chiamarlo, si sono infatti accorti che il piccolo non respirava. Ci sono stati momenti di pura angoscia, poi sono stati chiamati i soccorsi, ma era troppo tardi. Gli operatori del 118, accorsi in viale Repubblica, strada su cui si affaccia l’abitazione della famiglia, hanno tentato il possibile, praticando le manovre di rianimazione, ma ogni intervento si Ã¨ rivelato inutile. Alla fine, l’equipe medica ha solo potuto constare il decesso.

Si Ã¨ trattato di un vero e proprio choc. Intorno alla casa si era radunata una piccola folla di residenti, arrivati dopo aver appreso la notizia. Tutti quanti sono rimasti attoniti e increduli. Anche il parroco del paese, Pietro Borrotzu, ha raggiunto la casa per stare vicino alla famiglia.

In tarda serata Ã¨ poi arrivato un comunicato da parte del Comune di Ottana. I fuochi di Sant’Antonio, previsti per la giornata di oggi (venerdÃ¬ 16 gennaio), sono stati annullati per lutto.

“Siamo sconvolti per questo motivo, facendoci portavoce del sentimento di tutti gli ottanesi, abbiamo deciso di stringerci alla famiglia Fenudi e fermarci in questo momento”, ha dichiarato il sindaco Franco Saba, come riportato dall’Unione Sarda.

Ancora da chiarire le cause che hanno portato al decesso.

