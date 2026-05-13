Mamma di 45 anni trovata morta nel letto dalla figlia 11enne

ImolaOggiCRONACA, News 2026

Barbara Formica

ASCOLI PICENO – A effettuare la tragica scoperta una delle figlie, che ha cercato di svegliare la mamma rendendosi però conto che non rispondeva e dando così l’allarme. Ma per Barbara Formica, 45 anni compiuti solo qualche giorno fa, i soccorsi si sono rivelati inutili. Un malore l’ha colta nel sonno nel suo appartamento di Ascoli Piceno, nei pressi di piazza San Tommaso, e stando ai primi accertamenti, il decesso andrebbe fatto risalire a qualche ora prima.

Barbara, che aveva lavorato come barista a Marino del Tronto, era madre di due figlie di 14 e 11 anni, ed è stata proprio la secondogenita a trovarla senza vita, dopo che il papà aveva lasciato l’abitazione per recarsi al lavoro. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso sulle cui cause si pronuncerà l’autopsia disposta dalla magistratura per scoprire cosa abbia generato il malore che le è costato la vita.

www.anconatoday.it – foto Facebook

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