Dolori addominali, muore bimbo di 5 anni

Un bambino di 5 anni è morto mentre era ricoverato all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze

Il piccolo era stato trasferito al nosocomio per essere sottoposto ad alcuni accertamenti dopo che aveva avvertito forti dolori addominali. A dare la notizia del decesso è stato lo stesso ospedale pediatrico con una nota inviata nella tarda serata del 10 maggio.

Il bambino di 5 anni è morto nella notte tra l’8 e il 9 maggio. Il paziente, spiega il Meyer, “aveva effettuato valutazioni gastroenterologiche” ed era stato ricoverato in pronto soccorso e in chirurgia pediatrica.

Per il piccolo erano previsti ulteriori accertamenti, ma “nella notte si è verificato il decesso improvviso ed inaspettato”. Le cause della morte non sono ancora chiare per questo nei prossimi giorni verrà effettuata l’autopsia sul corpicino. La direzione dell’Aou Meyer Irccs “porge le più sentite condoglianze alla famiglia ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria per tutti gli approfondimenti necessari a chiarire le cause del decesso”.

La Procura di Firenze avrebbe già acquisito la cartella clinica del bambino.

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