Malore improvviso nel parcheggio, muore 45enne

È morto improvvisamente a 45 anni Manuel Bernardi, conosciuto da tutti con il soprannome di “Barna”, figura molto nota a Viadana dove gestiva un’attività di barbiere

A stroncarlo è stato un malore che non gli ha lasciato scampo. La tragedia si è consumata nella notte di giovedì 30 aprile, in un parcheggio del paese. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si è accasciato a terra all’improvviso. Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con ambulanza e automedica, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Il cuore di Manuel ha cessato di battere sotto gli occhi increduli dei presenti.

Il ricordo

Bernardi era titolare del negozio di barbiere “Barna Style” e aveva trasformato la sua passione in un’attività molto conosciuta e apprezzata. Per molti clienti non era solo un professionista, ma un punto di riferimento: nel suo negozio si entrava anche per una battuta, per l’atmosfera familiare e per quella disponibilità che lo aveva reso uno dei barbieri più stimati della zona.

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