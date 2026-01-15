Lancia sanpietrini contro una coppia, poi sputa in faccia agli agenti: arrestato pakistano

Stavano semplicemente passeggiando, senza alcuna avvisaglia, quando si sono trovati improvvisamente sotto attacco

Sanpietrini e mozziconi di sigaretta lanciati con violenza, urla, minacce. Lei in lacrime, visibilmente scossa, lui incredulo per quanto stava accadendo. Ãˆ la scena che si Ã¨ presentata ieri mattina in piazza Vittoria a Como, dove la polizia di Stato Ã¨ intervenuta per fermare un uomo che stava aggredendo una coppia di passanti.

Lâ€™intervento Ã¨ scattato intorno alle 12, quando una volante Ã¨ stata inviata in piazza Vittoria a seguito della segnalazione di un soggetto che stava lanciando pietre contro la coppia. Le vittime, un uomo di 54 anni e una donna di 56, hanno raccontato agli agenti che, mentre passeggiavano tranquillamente, lâ€™uomo aveva iniziato improvvisamente a scagliargli contro sanpietrini e mozziconi di sigaretta, minacciandoli e offendendoli senza alcun apparente motivo, per poi allontanarsi.

Raccolta la descrizione, gli agenti si sono messi subito sulle sue tracce.

Lâ€™aggressione agli agenti

Il 29enne pakistano regolare sul territorio, residente a Lomazzo, Ã¨ stato rintracciato poco dopo in viale Varese, dove stava continuando a creare disturbo. Alla richiesta di sottoporsi al controllo di polizia, lâ€™uomo ha reagito con estrema violenza: ha spintonato gli agenti, sferrato calci e pugni e ha sputato loro in faccia. Solo con non poca difficoltÃ i poliziotti sono riusciti a immobilizzarlo e a condurlo in questura.

Dagli accertamenti Ã¨ emerso che il soggetto aveva giÃ precedenti di polizia per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, oltre a due ordini di allontanamento emessi in base al regolamento di polizia urbana e sanzioni amministrative legate alla normativa sugli stupefacenti.

Per questi motivi il 29enne Ã¨ stato arrestato per resistenza e denunciato per minaccia aggravata. Informato il pubblico ministero di turno, Ã¨ stato disposto il trattenimento nelle camere di sicurezza della questura in attesa del processo con rito direttissimo, fissato per oggi.

www.quicomo.it