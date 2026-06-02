In auto contro tre persone sedute su una panchina, arrestato marocchino

Lo scorso 19 maggio sarebbe piombato con sua auto contro tre persone sedute su una panchina a Civitacampomarano, in provincia di Campobasso

Si tratta di un uomo di 60 anni, di origine marocchina, che nelle ultime ore è stato arrestato in esecuzione di una misura cautelare disposta dal gip su richiesta della Procura della Repubblica di Larino, con l’accusa di tentato omicidio e lesioni. Dopo l’episodio le vittime si sono rivolte all’ospedale denunciando l’accaduto. Grazie alla loro prontezza di riflessi, hanno riportato ferite lievi, tra cui un trauma da schiacciamento e contusioni agli arti inferiori.

Le indagini

Subito sono scattate le indagini che avrebbero permesso di individuare il presunto responsabile e di raccogliere elementi che escluderebbero al momento qualsiasi matrice terroristica. Gli accertamenti si concentrano invece su possibili motivi personali e su vecchi dissapori tra l’indagato e le persone coinvolte.

L’interrogatorio di garanzia non è stato ancora fissato e la versione del sessantenne non è stata ancora acquisita. Gli investigatori stanno proseguendo gli approfondimenti per ricostruire nel dettaglio il contesto nel quale sarebbe maturato il gesto.

Sotto shock la comunità di Civitacampomarano, uno dei centri più piccoli della provincia di Campobasso, con poco più di 200 abitanti.

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