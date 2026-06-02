Padova, stacca un orecchio a morsi al rivale: arrestato brasiliano

PADOVA – Una lite al Portello nella mattinata di domenica 31 maggio tra un 39enne brasiliano e un padovano 53enne è terminata con un morso, sferrato dal primo al secondo, tanto forte da avergli staccato una parte dell’orecchio. L’aggressore è stato arrestato.

La lite

L’episodio avviene poco prima di mezzogiorno all’altezza di un bar all’incrocio tra via del Portello e via Ognissanti. Lungo la strada passa il 39enne brasiliano, mentre il 53enne è seduto nel plateatico con altre persone. Il sudamericano indossa alcuni capi d’abbigliamento femminili e il padovano, vedendolo, lo insulta. L’altro reagisce, scoppia una lite, il 39enne bersaglio degli insulti rovescia tavolini e bicchieri: è il parapiglia.

I due si azzuffano, finiscono a terra. Nella colluttazione il 39enne morde un’orecchio del 53enne e gliene stacca una parte. Gli altri presenti chiamano la polizia

L’arresto

Al loro arrivo gli agenti trovano ancora nel plateatico il 53enne, che si stringe un fazzoletto all’orecchio da cui esce sangue a fiotti. Dall’altro lato della strada c’è il 39enne, con gomiti e ginocchia sbucciati dopo la colluttazione, ancora intento a gridare insulti. Arriva un’ambulanza che porta il ferito più grave in ospedale. Lì, raggiunto dagli agenti, formalizza una querela contro l’aggressore, sostenendo di essere stato attaccato senza motivo.

Nel frattempo il 39enne viene portato in questura e identificato. Ne emergono alcuni precedenti penali per aggressioni in Toscana e a Milano e viene arrestato per il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. Si trova ora in carcere in attesa della convalida dell’arresto. Il questore ha poi disposto per il 39enne il foglio di via da Padova per 4 anni e il daspo urbano per 3 anni dal bar dove è avvenuta la lite.

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