Trump firma il ritiro da 66 organizzazioni internazionali: 31 sono dell’Onu

ImolaOggi ESTERI, News 2026

Trump firma

Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per il ritiro degli Stati Uniti da 66 organizzazioni internazionali che “operano in contrasto con gli interessi nazionali degli Stati Uniti”, informa la Casa Bianca in una nota. Si tratta di 35 organizzazioni non appartenenti alle Nazioni Unite e di 31 organizzazioni dell’Onu. ADNKRONOS

Rubio: “Oggi, il presidente Trump ha annunciato che gli Stati Uniti abbandoneranno 66 organizzazioni internazionali antiamericane, inutili o dispendiose. La revisione di altre organizzazioni internazionali Ã¨ ancora in corso.

Questi ritiri mantengono una promessa fondamentale che il Presidente Trump ha fatto agli americani: smetteremo di sovvenzionare i burocrati globalisti che agiscono contro i nostri interessi. L’amministrazione Trump metterÃ  sempre l’America e gli americani al primo posto.”

Articoli correlati

Onu, Guterres

Onu, Guterres: ‘cattura di Maduro crea pericoloso precedente’

Medici senza frontiere

Gaza, Israele mette al bando 37 Ong. Anche Medici senza Frontiere

Maurizio Belpietro

“Ha diffamato le Ong” che traghettano migranti: Belpietro condannato

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *