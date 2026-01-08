Trump firma il ritiro da 66 organizzazioni internazionali: 31 sono dell’Onu

Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per il ritiro degli Stati Uniti da 66 organizzazioni internazionali che “operano in contrasto con gli interessi nazionali degli Stati Uniti”, informa la Casa Bianca in una nota. Si tratta di 35 organizzazioni non appartenenti alle Nazioni Unite e di 31 organizzazioni dell’Onu. ADNKRONOS
Rubio: “Oggi, il presidente Trump ha annunciato che gli Stati Uniti abbandoneranno 66 organizzazioni internazionali antiamericane, inutili o dispendiose. La revisione di altre organizzazioni internazionali Ã¨ ancora in corso.
Questi ritiri mantengono una promessa fondamentale che il Presidente Trump ha fatto agli americani: smetteremo di sovvenzionare i burocrati globalisti che agiscono contro i nostri interessi. L’amministrazione Trump metterÃ sempre l’America e gli americani al primo posto.”