Kiev chiede all’Onu la revoca della Russia dal Consiglio di Sicurezza

L’Ucraina chiede all’ONU la revoca della Russia da membro permanente del Consiglio sicurezza

Il rappresentante permanente dell’Ucraina presso le Nazioni Unite, Andriy Melnyk, ha esortato gli Stati membri dell’Onu a trovare un meccanismo politico e legale per revocare lo status permanente alla Russia nel Consiglio di Sicurezza a causa dell’aggressione contro l’Ucraina e dei crimini sistematici commessi contro la popolazione civile, come riporta l’agenzia di stampa ufficiale Ukrinform. Secondo Melnyk, tra tutte le guerre e i conflitti del mondo, l’aggressione della Russia contro l’Ucraina “si distingue per la crudeltà e la sistematicità della violenza perpetrata contro la popolazione civile”.

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