Nato: aumentare gli investimenti “per la difesa e per sostenere Kiev”

BRUXELLES – In un contesto internazionale sempre più instabile, gli Alleati devono aumentare gli investimenti nella sicurezza e rafforzare le proprie capacità di difesa. Lo ha affermato la vice segretaria generale della Nato, Radmila Shekerinska, intervenendo alla sessione primaverile dell’assemblea parlamentare della Nato in corso a Vilnius.

“In un mondo più pericoloso dobbiamo investire nella nostra sicurezza e potenziare le nostre difese”, ha scritto Shekerinska sui social, sottolineando il ruolo “essenziale” dei parlamentari nel garantire che l’Alleanza disponga delle risorse necessarie “per mantenere al sicuro un miliardo di persone” e per proseguire il sostegno all’Ucraina.

ANSA