Rimini, coppia accoltellata da due nordafricani per rapina

Notte di terrore per una coppia di riminesi, lei 30enne e lui 50enne, aggrediti da due malviventi che li hanno accoltellati nel tentativo di rapinarli

Tutto è avvenuto intorno all’1 nei pressi del sottopassaggio di via Lagomaggio a ridosso della fermata del Metromare. Secondo quanto emerso le vittime sono state avvicinate da due individui, descritti come nordafricani, armati di coltello che hanno intimato loro di consegnare soldi e oggetti di valore. I riminesi hanno cercato di reagire coi rapinatori che, vista la reazione, hanno sferrato dei fendenti al loro indirizzo ferendoli lievemente per poi fuggire facendo perdere le loro tracce.

Sono state le vittime a dare l’allarme che ha fatto accorrere in via Lagomaggio sia le Volanti della Questura che l’ambulanza del 118. I sanitari hanno provveduto a medicare i feriti per poi trasportarli in pronto soccorso mentre, nel frattempo, sul posto sono intervenuti anche gli inquirenti della Squadra Mobile e gli esperti della Scientifica. Al vaglio degli investigatori i filmati delle telecamere a circuito chiuso della zona con la speranza che, dai fotogrammi, possano emergere elementi utili ad individuare i due malviventi.

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