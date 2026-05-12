Sea Watch preleva 90 migranti, “attaccati dalla Guardia costiera libica”

La ong tedesca Sea Watch che opera nel Mediterraneo sulle rotte dei migranti denuncia l’aggressione della cosiddetta Guardia costiera libica: un attacco armato in acque internazionali, a circa 27 miglia dalla costa libica.

Secondo l’organizzazione, le unità libiche hanno aperto il fuoco poco dopo il soccorso di 90 persone che erano a bordo di un barchino di legno sovraccarico. I miliziani avrebbero intimato alla Sea-Watch 5 di fermarsi e dirigersi verso Tripoli, minacciando l’abbordaggio. La Sea-Watch sottolinea che una delle unità libiche coinvolte, la motovedetta Ras Jadir, è stata donata alla Libia dal governo italiano nell’ambito degli accordi del Memorandum d’intesa per il controllo dei flussi migratori.

La nave umanitaria, seguendo le direttive delle autorità tedesche – Stato di bandiera dell’imbarcazione – ha mantenuto la rotta verso nord a massima velocità per ragioni di sicurezza. Durante le fasi concitate dell’inseguimento, l’equipaggio ha lanciato segnali di emergenza e interpellato le autorità italiane, che inizialmente hanno risposto sostenendo che la situazione non era di loro competenza.

Nelle ore successive, l’Italia ha assegnato per lo sbarco dei naufraghi il porto di Brindisi, a quattro giorni di navigazione.

“Siamo davanti a un altro atto di pirateria nel Mediterraneo da parte di attori attivamente supportati e finanziati dal governo italiano e dall’Unione europea”, ha dichiarato Giorgia Linardi, portavoce di Sea-Watch: “Questa purtroppo è la normalità per le persone in fuga. Non è il primo episodio e avviene subito dopo l’intercettazione e la cattura violenta dei membri della Flotilla da parte di Israele. Un Mediterraneo che si sta trasformando in un parco giochi per criminali coperto dalla complicità e totale impunità garantita dal nostro governo e dall’UE”.

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