Auto elettriche, Macron: “Stellantis investirà un miliardo di euro in Francia”

Stellantis investirà oltre 1 miliardo di euro in Francia per produrre tre nuovi modelli Peugeot a Mulhouse. La notizia, anticipata nei giorni scorsi dal presidente francese Emmanuel Macron, è stata confermata oggi da Stellantis. Gli investimenti consentiranno la produzione di tre modelli elettrici e ibridi di nuova generazione basati sulla nuova piattaforma Stla One, a partire dal 2029. I modelli del segmento C garantiranno a Peugeot una forte presenza nel segmento di mercato di punta europeo, che rappresenta circa il 30% delle vendite automobilistiche.

Antonio Filosa, ceo di Stellantis, ha ospitato presso il sito industriale di Mulhouse Roland Lescure, ministro dell’Economia, delle Finanze e della Sovranità Industriale, Energetica e Digitale, e Sébastien Martin, ministro Delegato dell’Industria, per discutere del piano strategico FaSTLAne 2030 di Stellantis.

I tre prossimi modelli Peugeot del segmento C saranno 100% elettrici o ibridi. Questi lanci rivestono un ruolo chiave nel contesto di FaSTLAne 2030, allineandosi a due pilastri strategici: da un lato, Peugeot si colloca tra i quattro marchi globali dell’azienda con il maggiore potenziale in termini di volumi e redditività. Peugeot è il primo marchio a lanciare la piattaforma Stla One, una tecnologia progettata per l’implementazione globale. D’altro canto, questi investimenti nel segmento C, che rappresenta circa il 30% delle vendite totali di auto in Europa, rientrano nella strategia europea di Stellantis volta a rafforzare la presenza sul mercato europeo.

Stellantis definisce la Francia “un Paese chiave nella strategia dell’azienda” e spiega che questi investimenti “aumenteranno l’utilizzo della capacità produttiva dello stabilimento di Mulhouse – che impiega 4.500 dipendenti ed è un patrimonio storico per l’azienda – e garantiranno il futuro dell’impianto”.

Stellantis – si legge nella nota – accoglie con favore il forte impegno del governo francese per la decarbonizzazione della mobilità attraverso il sostegno all’acquisto di veicoli a basse emissioni, nonché la sua determinazione a perseguire una politica industriale ambiziosa e competitiva in Francia e in Europa, in particolare attraverso l’iniziativa “Made in Europe”.

Queste politiche sono state determinanti nel creare le condizioni favorevoli a tali investimenti.

“Sono molto lieto di annunciare questi investimenti in Francia per la produzione a Mulhouse di tre modelli 100% elettrici e ibridi del marchio Peugeot. Questa decisione testimonia la professionalità e l’eccezionale impegno dei nostri team”, ha detto Filosa. “La Francia incarna perfettamente la strategia globale di Stellantis, presentata nel nostro piano FaSTLAne 2030, dove la nostra portata globale, la nostra profonda conoscenza del mercato locale e i nostri marchi si uniscono per soddisfare e superare le aspettative dei nostri clienti”. ANSA