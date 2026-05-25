Ebola, Onu stanzia 60 milioni di dollari per epidemia in Africa

Il sottosegretario generale dell’Onu per gli affari umanitari, Tom Fletcher, ha annunciato lo stanziamento di un massimo di 60 milioni di dollari dal Fondo centrale di risposta alle emergenze delle Nazioni Unite per accelerare la risposta all’epidemia di ebola nella Repubblica democratica del Congo e nella regione.

In una dichiarazione alla stampa, Fletcher ha sottolineato la difficoltà del contesto operativo, caratterizzato da conflitti e elevata mobilità della popolazione, e ha chiesto che non vi siano ostacoli all’accesso dei soccorritori, incluse le aree controllate da gruppi armati. “È essenziale che non vi siano ostruzioni alla nostra risposta. Dobbiamo avere accesso a tutte le rotte, aeree, terrestri e acquatiche”, ha dichiarato.

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