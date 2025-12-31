Rivolta dei detenuti alla Dozza: materassi bruciati, 10 agenti in ospedale

carcere Dozza Bologna

Bologna, 31 dicembre 2025 â€“ Si Ã¨ conclusa intorno alla mezzanotte e mezza, con dieci agenti al pronto soccorso per aver inalato il fumo, la rivolta che, ieri sera, Ã¨ scoppiata in due sezioni del secondo piano del padiglione giudiziario della Dozza. Una cinquantina i detenuti coinvolti, tutti appartenenti alle sezioni 2A e 2B dellâ€™istituto.

Lâ€™origine della rivolta in carcere

Stando a quanto ricostruito dalla penitenziaria, tutto sarebbe iniziato dalle proteste di un recluso albanese, che affermava di aver ingoiato uno stuzzicadenti e pretendeva di essere ricoverato in ospedale. Al diniego del medico, sarebbe scoppiata la protesta, ad opera dei compagni di sezione dellâ€™uomo.

Caos e materassi dati alle fiamme

Caos e materassi dati alle fiamme, con la struttura invasa dal fumo e il necessario intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118. Tutto il personale di polizia penitenziaria presente in caserma Ã¨ stato richiamato in servizio e in via del Gomito Ã¨ arrivata anche la polizia con la Digos. Solo intorno alla mezzanotte e mezza gli animi si sono placati. A quanto si apprende, poi, nel corso della notte, il detenuto albanese sarebbe stato accompagnato in pronto soccorso.
