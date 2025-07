PIAZZA LIBERTA’: gli immigrati detenuti devono scontare la pena nelle carceri dei loro Paesi

Gli immigrati detenuti devono scontare la pena nelle carceri dei loro Paesi

PIAZZA LIBERTA’, puntata speciale di martedì 22 luglio 2025. Ospite di Armando Manocchia è il Dr. Francesco Laura responsabile dell’Uspp, Unione sindacati polizia penitenziaria.

Si parlerà del Consiglio dei Ministri che si è svolto oggi in cui si è deciso di dare benefici a chi è in attesa di giudizio, ai tossicodipendenti e alcodipendenti e di mettere in campo nuove misure per affrontare l’emergenza negli istituti penitenziari del Paese.

In campo anche un decreto che prevede misure alternative per l’eventuale uscita dal carcere di diecimila detenuti. Tra le ipotesi ancora al vaglio ci sono anche misure per coloro che, solo nel caso di reati non ostativi, sono in attesa di giudizio o per i carcerati con pene residue minime.

C’è poi un disegno di legge che darebbe la possibilità di assegnare i domiciliari, o la collocazione nelle comunità, ai carcerati tossicodipendenti e alcoldipendenti, e progetti di edilizia carceraria, anche ‘modulare’.

