Carcere Venezia, agente ferito da detenuto tunisino

VENEZIA, 22 APR – Un agente di Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale “Santa Maria Maggiore” di Venezia Ã¨ rimasto ferito per un’aggressione da parte di un detenuto di origine tunisina. L’episodio, avvenuto ieri intorno alle ore 11.00, Ã¨ stato reso noto oggi dal sindacato Sappe.

Il detenuto, ospitato nella sezione che ospita soggetti a rischio di aggressione, si era rifiutato di rientrare dopo essere uscito dalla propria camera per una telefonata, e quindi si Ã¨ improvvisamente scagliato contro l’agente in servizio, che ha riportato traumi al volto e agli occhi, con una prognosi di sette giorni.Â Il detenuto Ã¨ stato poi accompagnato nella camera di isolamento per la sanzione disciplinare prevista.

Nell’istituto veneziano, riferisce il Sappe, sono presenti 267 detenuti, 110 in piÃ¹ rispetto alla capienza regolamentare. Per Giovanni Vona, Michele Di Noia e Luigi Molitierno, della segreteria veneta, “Ã¨ inaccettabile la sistematica e continua esplosione di violenza che si registra nelle carceri italiane. Siamo di fronte a un fenomeno che non puÃ² piÃ¹ essere sottovalutato”. SolidarietÃ all’agente ferito anche dal Segretario Generale del Sappe, Donato Capece. (ANSA)