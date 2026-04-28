Detenuto stuprato e seviziato da compagni cella, tre condanne fino a 14 anni

Il giudice per l’udienza preliminare Liborio Mazziotta ha condannato a 14 anni di carcere due detenuti accusati di aver stuprato e torturato un compagno di cella nel carcere di Marassi nel giugno dell’anno scorso. Un terzo Ã¨ stato condannato a 9 anni e 10 mesi di reclusione per la sola tortura. Assolto il quarto imputato. Il pm Luca Scorza AzzarÃ aveva chiesto 16 anni per tre detenuti e 6 anni per il quarto, che invece Ã¨ stato assolto per insufficienza di prove.

(Nel mese di agosto 2025 furono arrestati tre egiziani di 21, 23 e 26 anni, e di un italiano di 41 anni).

La scoperta di quel grave episodio di violenza che si protrasse per due giorni e mezzo, aveva scatenato una vera e propria rivolta nel carcere genovese, rientrata solo alla notizia che i quattro erano stati trasferiti altrove.

Vittima dello stupro un ragazzo di 18 anni, assistito dall’avvocata Celeste Pallini, un giovane fragile e senza fissa dimora in carcere per una rapina di poco conto. Era stato violentato ma anche picchiato e frustato con vari oggetti, bruciato con le cicche di sigarette e tatuato in volto perchÃ© – aveva ammesso uno degli aguzzini che aveva invece sempre negato la violenza sessuale – si era diffusa la voce del tutto falsa che fosse un pedofilo.

Il giovane era stato portato in ospedale in gravissime condizioni, poi trasferito in una comunitÃ dove si trova tuttora. Per la rivolta in carcere sono ancora in corso le indagini nella procura, coordinata della pm Sabrina Monteverde.Â ANSA