Devastarono Cpr durante una rivolta, pena ridotta per 4 tunisini

TRIESTE – Sono state ridotto le pene per quattro cittadini tunisini condannati in primo grado, con rito abbreviato, a 6 anni e 4 mesi per devastazione, danneggiamenti, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale commessi nel gennaio 2025 nel Cpr di Gradisca d’Isonzo dove erano rinchiusi.

La Corte d’appello di Trieste ha ridotto le pene a 4 anni e un mese. Al termine di una serie di episodi di violenza e rivolte verificatisi nella struttura, la Procura di Gorizia identificÃ² e denunciÃ² le 4 persone – di etÃ tra 21 e 33 anni – come responsabili dei disordini. Concluse le indagini, i quattro furono condannati. (ANSA)