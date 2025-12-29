Adescava bambine e adolescenti su TikTok, marocchino condannato a 8 anni

ImolaOggi CRONACA, News 2025

bambine e adolescenti su TikTok

Il pubblico ministero Stefano Opilio ha richiesto una condanna a otto anni di reclusione per un cittadino marocchino di 51 anni, imputato in un processo con rito abbreviato. Le accuse riguardano i reati di pornografia minorile, violenza sessuale e adescamento di minorenni.

Le indagini, come riportato da Messaggero e Repubblica, hanno individuato otto vittime, che all’epoca dei fatti (tra il 2019 e il 2024) avevano unâ€™etÃ  compresa tra gli 11 e i 13 anni. Secondo l’accusa, l’uomo utilizzava falsi profili sui social network, principalmente TikTok e Instagram, per approcciare le minori. Una volta ottenuta la loro fiducia, spostava le conversazioni su WhatsApp.

L’imputato richiedeva inizialmente immagini del volto o in costume da bagno, per poi passare a richieste di foto e video di nudo o in pose sessualmente esplicite. Per ottenere il materiale, l’uomo ricorreva a minacce, prospettando la diffusione delle immagini precedentemente ricevute e dei numeri di telefono delle vittime su siti o gruppi pornografici.

Il capo di imputazione riporta inoltre un episodio dell’ottobre 2022, in cui una bambina di 11 anni sarebbe stata indotta a compiere atti di autoerotismo davanti alla telecamera, seguendo le precise indicazioni dell’uomo. L’attivitÃ  investigativa Ã¨ scattata a seguito delle denunce presentate dalle famiglie. Gli inquirenti sono risaliti all’identitÃ  del 51enne attraverso il monitoraggio dei profili social utilizzati e l’analisi dei tabulati telefonici e delle celle agganciate dai numeri di cellulare riconducibili all’imputato.
www.romatoday.it

Articoli correlati

polizia arresto

Punta coltello alla gola alla ex e la violenta: arrestato peruviano

Violenza sessuale su ultraottantenni in Rsa

Violenza sessuale su ultraottantenni in Rsa, arrestato operatore peruviano

polizia arresto

Abusi sessuali su un 14enne disabile, arrestato infermiere

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *