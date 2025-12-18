Polonia, Tusk: “Soldi a Kiev oggi o sangue domani in Europa”

Per i leader Ue la “scelta” è semplice: “O soldi oggi o sangue domani. E non parlo dell’Ucraina, ma dell’Europa”

Leader europei riuniti oggi, e probabilmente anche domani, a Bruxelles per decidere su come finanziare l’Ucraina nei prossimi due anni. “Non lasceremo mai questo Consiglio senza una decisione finale per garantire le esigenze finanziarie dell’Ucraina per il 2026 e 2027”, afferma il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa entrando alla riunione dei Ventisette a Bruxelles.

Ricordando l’impegno preso all’ultima riunione, lo scorso ottobre, di immobilizzare gli asset russi congelati “fino alla fine della guerra e fino a quando la Russia pagherà le riparazioni per l’Ucraina”, Costa sottolinea che le capitali lo hanno mantenuto.

Il secondo impegno era relativo al finanziamento, “e oggi ci concentreremo sulla forma per realizzare questo obiettivo”, scegliendo tra le due opzioni presentate dalla Commissione europea, ossia l’emissione di debito comune e un prestito di riparazione basato sugli attivi russi detenuti in Ue, soluzione “che ha un ampio sostegno” tra i Ventisette. “Posso assicurare che lavoreremo su questo oggi e anche domani se necessario”, conclude il presidente del Consiglio europeo, aprendo a contravvenire alla sua nota preferenza per riunioni che si concludano entro un solo giorno

Per i leader Ue la “scelta” è semplice: “O soldi oggi o sangue domani. E non parlo dell’Ucraina, ma dell’Europa”. Lo dice il premier polacco Donald Tusk, arrivando al Consiglio Europeo a Bruxelles. ADNKRONOS