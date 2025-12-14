Putin: ‘i cittadini occidentali mi ascoltino, la minaccia russa Ã¨ una bugia’

Putin: “Voglio che i cittadini comuni dei paesi occidentali mi ascoltino. Vi viene ripetuto con insistenza che tutte le vostre attuali difficoltÃ sono il risultato delle azioni ostili della spietata Russia e che dovete pagare di tasca vostra la lotta contro una mitica minaccia russa. Tutto questo Ã¨ una bugia.

La veritÃ Ã¨ che i problemi che state affrontando ora sono il risultato di anni di azioni delle Ã©lite al potere nei vostri paesi: dei loro errori, della loro miopia e della loro ambizione. Non pensano a come migliorare le vostre vite; sono ossessionati dai loro interessi egoistici e dai loro profitti eccessivi.”