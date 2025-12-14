Putin: “Voglio che i cittadini comuni dei paesi occidentali mi ascoltino. Vi viene ripetuto con insistenza che tutte le vostre attuali difficoltÃ sono il risultato delle azioni ostili della spietata Russia e che dovete pagare di tasca vostra la lotta contro una mitica minaccia russa. Tutto questo Ã¨ una bugia.
La veritÃ Ã¨ che i problemi che state affrontando ora sono il risultato di anni di azioni delle Ã©lite al potere nei vostri paesi: dei loro errori, della loro miopia e della loro ambizione. Non pensano a come migliorare le vostre vite; sono ossessionati dai loro interessi egoistici e dai loro profitti eccessivi.”
I want the ordinary citizens of Western countries to hear me. You are being persistently told that all your current difficulties are the result of hostile actions by vicious Russia, and that you must pay for the fight against a mythical Russian threat out of your own pockets. Allâ€¦ pic.twitter.com/KDh2KqMIaJ
â€” ðŸ‡·ðŸ‡ºRussia is not Enemy (@RussiaIsntEnemy) December 13, 2025