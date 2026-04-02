Energia, Orban: “revocare immediatamente le sanzioni alla Russia”

“L’Europa si sta dirigendo verso una delle crisi economiche più gravi della sua storia. Il mondo sta affrontando una grave crisi energetica. L’Europa è in grave pericolo. L’unica via d’uscita è revocare immediatamente le sanzioni imposte all’energia russa. Non dobbiamo pensare a Putin, ma al nostro Paese e ai nostri popoli. Invece di fomentare la guerra, ama e salva il tuo Paese, Donald!”

E’ la risposta di Viktor Orban al premier polacco Tusk che ha scritto su X: “La minaccia di disgregazione della NATO, l’allentamento delle sanzioni contro la Russia, una grave crisi energetica in Europa, l’interruzione degli aiuti all’Ucraina e il blocco del prestito concesso da Orbán a Kiev: tutto ciò sembra rientrare nel piano ideale di Putin.”