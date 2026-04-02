Energia, Orban: “revocare immediatamente le sanzioni alla Russia”

ImolaOggi EUROPA UE, News 2026

Viktor Orban

“L’Europa si sta dirigendo verso una delle crisi economiche più gravi della sua storia. Il mondo sta affrontando una grave crisi energetica. L’Europa è in grave pericolo. L’unica via d’uscita è revocare immediatamente le sanzioni imposte all’energia russa. Non dobbiamo pensare a Putin, ma al nostro Paese e ai nostri popoli. Invece di fomentare la guerra, ama e salva il tuo Paese, Donald!”

E’ la risposta di Viktor Orban al premier polacco Tusk che ha scritto su X: “La minaccia di disgregazione della NATO, l’allentamento delle sanzioni contro la Russia, una grave crisi energetica in Europa, l’interruzione degli aiuti all’Ucraina e il blocco del prestito concesso da Orbán a Kiev: tutto ciò sembra rientrare nel piano ideale di Putin.”

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