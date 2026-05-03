Schlein: ‘nostra coalizione progressista molto piÃ¹ unita della destra’

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Schlein progressisti

“Nel 2022 ci davano per morti, oggi siamo cresciuti e abbiamo una coalizione, che Ã¨ in campo Ã¨ competitiva ed Ã¨ unita, molto piÃ¹ della destra nonostante quello che raccontano”.

Lo ha detto, parlando ad Imola (Bologna) ad un’iniziativa elettorale in sostegno del candidato sindaco Marco Panieri, la segretaria del Pd Elly Schlein.
“Sono due giorni – ha detto Schlein – che vado in giro per comuni tra l’Emilia-Romagna, le Marche e l’Abruzzo o ho trovato un sacco di comuni dove la destra Ã¨ divisa e invece il nostro campo progressista Ã¨ unito, Ã¨ coeso, attorno a valori comuni”.
ANSA

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