Cremlino: ‘la rinuncia al gas russo peserÃ  sull’economia Ue’

MOSCA, 03 DIC – La rinuncia della Ue al gas russo “accelererÃ  solo il processo giÃ  in atto negli ultimi anni di perdita del potenziale di leadership dell’economia europea”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.

“Significa – ha affermato il portavoce, citato dall’agenzia Interfax – che l’Europa dipenderÃ  da un gas che costa di piÃ¹, e a volte molto di piÃ¹, rispetto al gas russo. In questo modo l’Europa si condanna a fonti di energia molto piÃ¹ costose, il che inevitabilmente porterÃ  a conseguenze per l’economia europea e a una diminuzione della competitivitÃ  dell’Europa”. (ANSA)

