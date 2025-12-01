Migranti, nave Humanity verso Ortona: 85 a bordo

Ãˆ previsto per oggi pomeriggio intorno alle 16, nel porto di Ortona, l’arrivo dell’imbarcazione dell’ONG Sos Humanity. A bordo ci sono 85 migranti. La nave Ã¨ stata costretta a ripararsi nel golfo di Taranto per il maltempo, e ha chiesto invano l’assegnazione di un porto piÃ¹ vicino.

I migranti sono partiti dalla Libia. Secondo la responsabile della protezione, a bordo ci sono diversi casi di scabbia, infezioni respiratorie, febbre alta, dolori muscolari, malattie parassitarie e alcuni stanno ricevendo un trattamento antibiotico.

Una volta a terra, scatterÃ , come da prassi, il consueto piano operativo per le procedure di sicurezza e identificazione e per tutti gli accertamenti di tipo sanitario. Al termine i migranti saranno trasferiti secondo le disposizioni del ministero dell’Interno. rainews.it