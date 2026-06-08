Crotone, questore emette 21 respingimenti dopo due sbarchi di migranti

Il questore di Crotone Renato Panvino ha emesso 21 provvedimenti di respingimento, con contestuale ordine di lasciare il territorio nazionale, nei confronti di altrettanti migranti che non hanno inteso richiedere la protezione internazionale.

Gli stranieri fanno parte di due gruppi giunti a Crotone con lo sbarco di della nottata di ieri e con quello di tre giorni fa.

La gestione delle procedure a terra è stata coordinata dalla Prefettura che ha operato attraverso l’Ufficio immigrazione della locale Questura per garantire il corretto e tempestivo svolgimento delle attività.

I migranti, dopo il completamento delle procedure, sono stati accolti al Centro di prima accoglienza di Isola di Capo Rizzuto.

Contestualmente è stata avviata la verifica della posizione amministrativa dei singoli cittadini stranieri a conclusione della quale sono stati emessi i provvedimenti di respingimento. ANSA