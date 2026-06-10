Migranti sbarcano in Sardegna e accendono fuochi d’artificio

(www.unionesarda.it) – Vista la meta ormai alla portata hanno fatto avanti e indietro davanti alla spiaggia. Poi hanno puntato la prua verso il porticciolo. A terra hanno esultato per la buona riuscita della traversata, accendendo razzi di segnalazione, fumogeni e fuochi d’artificio.

Sono una decina gli algerini approdati con un barchino in vetroresina tra i bagnanti, a Porto Pino, nel territorio di Sant’Anna Arresi. Tutti uomini e in buona salute stavano per disperdersi quando sono stati raggiunti dai carabinieri, che hanno proceduto con le identificazioni e il successivo trasferimento nel centro di prima accoglienza di Monastir.

Poco dopo il sistema di gestione del fenomeno degli sbarchi nel Sulcis è stato allertato per un nuovo arrivo, stavolta nel porto di Sant’Antioco: qui sono arrivati undici nordafricani (sarebbero 10 algerini e un marocchino), anche in questo caso tutti maschi. Sono stati presi in consegna dagli agenti del commissariato di Carbonia e trasferiti sempre a Monastir.

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