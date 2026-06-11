Scabbia, ratti in mensa e carenza di personale: allarme dei vigili del fuoco di Firenze

Dalle condizioni delle camerate alla carenza di personale, passando per infiltrazioni d’acqua, mezzi datati e problemi igienici

Il Conapo, sindacato autonomo dei vigili del fuoco, lancia l’allarme sulla situazione del comando provinciale di Firenze e denuncia una serie di criticità che, secondo l’organizzazione sindacale, rischiano di incidere sia sulle condizioni di lavoro del personale sia sull’efficienza del servizio di soccorso.

Tra i problemi evidenziati c’è il recente caso di scabbia registrato tra il personale della sede centrale di via La Farina. Un episodio che ha portato alla sanificazione degli ambienti e alla sostituzione di alcune suppellettili. “Le condizioni igieniche generali sono discutibili – afferma Riccardo Cenci, segretario provinciale del Conapo Firenze -. Al di là del fatto che la comparsa della scabbia possa non dipendere direttamente dallo stato della caserma, resta il fatto che molti oggetti sono lì da oltre trent’anni e non sono mai stati sostituiti. Nelle camerate utilizziamo ancora brande, materassi e arredi ormai datati che da tempo chiediamo di rinnovare“.

Secondo il sindacato, la sede centrale presenta inoltre problemi legati agli spazi destinati al personale. “Gli armadietti sono collocati nei corridoi o direttamente nelle camerate e il personale è costretto a cambiarsi lì. Si tratta di una situazione che non risponde agli standard previsti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro” spiega Cenci.

Il Conapo punta il dito anche contro le risorse destinate alle pulizie della caserma. “La pulizia della sede centrale è affidata a una sola addetta per circa tre ore al giorno. Parliamo di una struttura molto grande, con numerose camerate, servizi igienici, docce, palestra, mensa e sala operativa. È evidente che con queste risorse sia difficile garantire un livello di igiene adeguato e costante”.

Tra le criticità segnalate figura anche la mensa della sede centrale, chiusa due volte nell’ultimo mese a causa della presenza di ratti. “Le derattizzazioni effettuate finora non hanno risolto definitivamente il problema e per questo chiediamo interventi strutturali che consentano una riapertura stabile e sicura”.

Le problematiche non riguardano soltanto Firenze città. A Firenze Ovest, denuncia il Conapo, da ottobre sono presenti infiltrazioni d’acqua in alcune camerate, mentre a Castelfiorentino si attende da anni la realizzazione di una nuova caserma.

Particolarmente preoccupante, secondo il sindacato, è la situazione dell’organico. “L’organico previsto per il comando provinciale di Firenze è di 536 unità, ma oggi ne abbiamo circa 416. Mancano all’appello oltre 120 vigili del fuoco e questa carenza incide sia sul servizio di soccorso sia sulle condizioni di lavoro del personale”.

Una situazione che avrebbe già portato alla temporanea chiusura di alcune sedi operative. “Quando il personale scende sotto una certa soglia siamo costretti a chiudere dei distaccamenti. È già successo recentemente a San Casciano”.

Secondo il Conapo la carenza di personale rischia inoltre di pesare in vista della stagione estiva e dell’aumento degli interventi legati agli incendi di vegetazione. “Oggi riusciamo a garantire il servizio perché nella maggior parte dei casi si verifica una sola emergenza rilevante per volta. Ma se dovessero verificarsi contemporaneamente due eventi importanti, avremmo bisogno del supporto dei comandi limitrofi”.

Il sindacato richiama infine l’attenzione sul parco mezzi, definito ormai datato, e chiede interventi da parte del Ministero dell’Interno e dell’amministrazione per risolvere le criticità denunciate. Dal canto suo, il Conapo riconosce che dopo il caso di scabbia sono stati avviati alcuni interventi immediati, come la sanificazione degli ambienti e l’acquisto di nuovi arredi per le camerate. “Accogliamo positivamente questi provvedimenti – conclude Cenci – ma sulle questioni strutturali e sul personale non vediamo ancora soluzioni concrete nel breve periodo”.

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