Genova, la sindaca Pd cancella il Presepe: Babbo Natale più inclusivo

Niente presepe a Palazzo Tursi, sede del Comune di Genova, che da sempre viene allestito nel colonnato del palazzo

di Sara De Vico – Quest’anno la neo sindaca Silvia Salis, che in campagna elettorale si definiva orgogliosamente cattolica, preferisce un più ‘inclusivo’ villaggio di Babbo Natale. Evidentemente, anche se l’amministrazione non lo dice, si cancella il simbolo cristiano per non offendere le altre religioni, come se l’immagine della Natività potesse costituire un pericolo. Immediata la protesta del centrodestra all’annuncio dell’assessora alle Tradizioni del Comune di Genova, la grillina Tiziana Beghin, che quest’anno il presepe non ci sarà.

A Genova niente presepe in Comune, non è inclusivo

I primi a denunciare l’ennesima svolta woke della sindaca, sempre più in balìa dell’ultrasinistra, sono i consiglieri di Fratelli d’Italia. “Dopo avere introdotto l’educazione sessuologa-affettiva nelle scuole dell’infanzia, adesso la giunta Salis cancella dal Comune anche il presepe, essenza del Natale e della nostra tradizione cristiana”. Così in una nota Alessandra Bianchi, Nicholas Gandolfo, Francesco Maresca e Valeriano Vacalebre.

“La solita posizione ideologica di un’amministrazione sempre più spostata a sinistra e che mette in luce tutte le sue contraddizioni. Ricordiamo – continuano gli esponenti di FdI – che recentemente Silvia Salis, in una sua intervista, si è autodefinita “madre, cattolica, moglie”. Frasi che, alla luce di questa nuova scellerata decisione, si possono tranquillamente archiviare sotto la voce slogan”.

L’imbarazzo dell’assessora grillina

Prova a rimediare allo strappo con un rattoppo che non regge l’assessora grillina. “L’amministrazione comunale non cancella, se mai valorizza la tradizione culturale del Natale. Non è di certo ostentando l’allestimento di presepi nel colonnato del palazzo civico che si è valorizzata la tradizione presepiale della nostra città in questi anni, come certi esponenti della minoranza vorrebbero far credere alle genovesi e ai genovesi. Il mio assessorato ha predisposto un fitto calendario di eventi e in programma un tour per i principali presepi artistici, custoditi nelle chiese e nei luoghi del nostro patrimonio Unesco”. […]

www.secoloditalia.it