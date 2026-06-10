Genova, piazza Brignole nel degrado tra insicurezza e topi

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topo

Insicurezza e sporcizia: sono i due principali problemi di piazza Brignole, nel cuore di Genova e a poche centinaia di metri dall’omonima stazione ferroviaria

A puntare il dito sulle criticità, il consigliere comunale Valeriano Vacalebre che ha chiesto lumi alla giunta con un’interrogazione presentata ieri, martedì 9 giugno: “La piazza versa in condizioni di degrado a causa delle frequentazioni che rendono il luogo poco sicuro soprattutto di notte, e anche delle condizioni di sporcizia in cui versa l’area al mattino”.

Sicurezza: controlli mirati della polizia locale

L’assessora alla Sicurezza Arianna Viscogliosi ha risposto di essere a conoscenza delle segnalazioni incentrate sull’insicurezza percepita dai cittadini: “Abbiamo avviato sopralluoghi con la polizia locale – ha detto – controlli mirati proprio per verificare le criticità, soprattutto di sera. Gli esiti per ora sono negativi, non sono state rilevate criticità”. I controlli, comunque, proseguiranno anche in futuro.

Igiene: nuovi erogatori di esche per i topi

Per quanto riguarda l’aspetto del degrado, la giunta ha segnalato ad Aster le problematiche relative al verde, e ad Amiu gli aspetti connessi all’igiene urbana, alla pulizia dell’area e alla verifica della presenza di tane riconducibili a topi.

La piazza viene ripulita manualmente e quotidianamente dagli operatori Amiu in mattinata, dal lunedì al sabato, e all’occorrenza vengono effettuati altri interventi mirati. La postazione dei cassonetti dei rifiuti, ad esempio, è stata lavata venerdì scorso.

Resta il nodo dei topi diffusi in città e anche nella piazza: “Lo scorso 3 giugno – ha concluso Viscogliosi – è stato effettuato un sopralluogo con Municipio, Aster, Amiu e Ufficio Animali per definire un’azione coordinata per il contrasto alla presenza di roditori. Il giorno successivo sono stati posizionati sei erogatori di esche vicino alle aperture delle tane e dei principali punti di possibile passaggio dei topi”. Seguiranno ulteriori controlli sugli erogatori, mentre nel frattempo sono state tagliate anche le erbe infestanti in zona.

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