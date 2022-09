“Perchè lui sì e io no? Sul pulmino non ci salgo”, lite ai funerali della Regina

Il funerale di stato per la regina Elisabetta è l’evento più importante del giorno, al quale hanno preso parte centinaia di altri reali, capi di stato e governanti di tutto il mondo. Molti sono arrivati in autobus, come ad esempio Sergio Mattarella, ma Joe Biden ha invece raggiunto l’Abbazia di Westminster con una limousine, in cui viaggiava insieme a sua moglie Jill.

Stando a quanto riportato da Cecilia Sala – giornalista del Foglio che si trova a Londra per l’ultimo saluto alla regina Elisabetta – il fatto che il presidente americano sia andato al funerale in macchina e non con il pulmino avrebbe fatto risentire Emmanuel Macron. “Come se le complicazioni (parliamo sempre di sicurezza e logistica) non fossero già molte – ha scritto Cecilia Sala – ci si mettono i capi di stato con i loro capricci”.

“Chi li fa perché non si è sentito abbastanza considerato? Ovviamente Macron. È stato organizzato un pulmino – ha spiegato la giornalista – ci sono Sergio Mattarella, l’imperatore giapponese, la premier neozelandese Jacinda Ardern, Jair Bolsonaro, il presidente tedesco, il re della Giordania. Ma Joe Biden non sale sul pulmino va con la sua macchina. Allora Macron ha detto qualcosa come: ‘Perché io no? Sul pulmino non ci salgo’, alla fine va in macchina anche lui”. liberoquotidiano.it

