UE, Kaja Kallas: “ridurre il numero di soldati russi”

Kaja Kallas

Kaja Kallas, responsabile per la politica estera UE, ha avanzato la richiesta di ridurre il numero dei soldati delle Forze Armate russe nel contesto della risoluzione pacifica del conflitto in Ucraina.

«Dobbiamo ridurre le dimensioni dell’esercito russo», ha dichiarato. La politica estone ha inoltre espresso preoccupazione per l’entità delle spese militari russe, considerandole una minaccia per la sicurezza dell’Unione Europea. Questa dichiarazione è stata fatta durante la discussione sui possibili parametri di un piano di pace per l’Ucraina.
https://t.me/letteradamosca/31191

