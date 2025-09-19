‘Il 63% dei medici favorevole all’eutanasia in pazienti oncologici’

Il 63% dei medici è favorevole all’eutanasia nei pazienti oncologici (il 50% in determinate circostanze, il 13% sempre). Inoltre, il 60% effettua trattamenti anticancro nell’ultimo mese di vita. Però il 32% dichiara di non sentirsi abbastanza preparato ad assistere il malato oncologico in questa ultima fase del percorso di cura e il 90% ritiene sia necessaria una legge nazionale sul tema.

Sono i principali risultati del sondaggio su 562 clinici promosso dall’Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom) e da Fondazione Aiom e presentati in occasione del convegno sulle ‘Giornate dell’Etica’ dedicato a ‘Fine vita: la cura oltre la malattia’, che si apre oggi a Lecce.

Per analizzare l’opinione dei clinici e le modalità organizzative messe in atto in tema di cure palliative precoci, pianificazione condivisa delle cure, sedazione palliativa, desistenza terapeutica, aiuto medico nel morire, Aiom e Fondazione Aiom hanno promosso un’indagine che ha coinvolto anche le altre società scientifiche con interesse a questi temi: Airo – Associazione Italiana di Radioterapia ed Oncologia Clinica, Siaarti – Società Italiana Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva, Sico – Società Italiana di Chirurgia Oncologica, Sicp – Società Italiana di Cure Palliative e Sipo – Società Italiana di Psico-Oncologia. ANSA

