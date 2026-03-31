Tajani a Kiev per riunione dei ministri degli Esteri UE

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani si Ã¨ recato a Kiev per partiecipare alla riunione dei capi delle diplomazie UE incentrata sull’accertamento delle responsabilitÃ della Federazione Russa per il conflitto in Ucraina. I lavori prevedono una sessione specifica sullâ€™operato della Commissione per le Compensazioni e del Tribunale Speciale per il crimine di aggressione. (agenzia Vista)

BRUXELLES, 31 MAR – “Ãˆ un piacere trovarmi oggi a Kiev insieme ai ministri degli Esteri europei. Ogni visita Ã¨ un forte promemoria del coraggio e della resilienza dell’Ucraina. L’Europa Ã¨ al vostro fianco. Continueremo a fornire sostegno militare, finanziario, energetico e umanitario. E faremo tutto il possibile per garantire che la Russia risponda pienamente dei propri crimini”. Lo scrive su X l’alta rappresentante Ue Kaja Kallas. (ANSA)