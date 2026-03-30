Crisi energetica, Dombrovskis (Ue): “la Russia non deve trarre vantaggio”

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Dombrovskis gas russo

Dan Dombrovskis (Ue) al G7 ribadita la necessità di mantenere la pressione sulla Russia

“All’incontro odierno del G7 con il commissario Ue all’Economia Dan Joergensen abbiamo discusso delle implicazioni della crisi mediorientale, compreso il suo impatto sull’economia dell’Unione europea locale e globale. Molti hanno sottolineato che la Russia non dovrebbe trarre vantaggio da questa crisi e che è necessario mantenere alta la pressione”. Lo dichiara sui social il commissario Ue all’Economia Valdis Dombrovskis dopo l’incontro del G7 Finanze.
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