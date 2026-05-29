Parma, violenza sessuale sulla nipote: in carcere un 68enne ivoriano

Parma – La Polizia di Stato, in data 23 maggio u.s., ha dato esecuzione ad un provvedimento di carcerazione a carico di un cittadino ivoriano di 68 anni resosi responsabile nel 2017 di plurime condotte di violenza sessuale nei confronti della nipotina di appena 12 anni.

Il personale della Squadra Mobile ha rintracciato il condannato presso la propria residenza sita a Parma, e lo ha tratto in arresto in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma, con il quale è stata disposta la carcerazione dello stesso per l’espiazione della pena della reclusione di 5 anni e 6 mesi.

Dopo aver accertato l’identità del soggetto attraverso i rilievi fotodattiloscopici, il provvedimento di carcerazione è stato eseguito ed il soggetto è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Parma, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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