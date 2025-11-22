Atto vandalico a Venezia: Canal Grande colorato di verde

VENEZIA, 22 NOV – Stamattina il Canal Grande di Venezia si Ã¨ di nuovo colorato di verde, come giÃ era successo due anni fa a causa di un’azione dimostrativa di Extinction Rebellion. A renderlo noto il presidente del Veneto Luca Zaia:

“Venezia, pochi minuti fa – ha scritto sui suoi profili social, postando una foto -. Ancora un gesto che ferisce la nostra cittÃ .Â Una sostanza colorante Ã¨ stata lanciata nel Canal Grande, tingendo di verde le sue acque. Si consuma un altro attacco al cuore del nostro patrimonio. Condanno con fermezza questo ennesimo blitz: non Ã¨ con azioni vandaliche che si difende l’ambiente. Sono gesti che danneggiano Venezia, costringono a interventi di ripristino e, paradossalmente, generano inquinamento”.

Due anni fa, in occasione dell’azione che oltre a Venezia aveva coinvolto anche altre quattro cittÃ , gli attivisti fecero sapere di aver usato la fluoresceina, un colorante innocuo. I precedenti in realtÃ sono piÃ¹ d’uno: il Canal Grande si era giÃ colorato di verde a maggio 2023, mentre ad aprile 2024 una coppia francese aveva versato sei taniche di coloranti organici tingendo l’acqua di rosso e verde per un “progetto artistico”. (ANSA)