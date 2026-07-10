Brescia, neonato pakistano circonciso su tavolo da cucina: denunciato medico

ImolaOggi CRONACA, News 2026

neonato

Una circoncisione “clandestina” su un tavolo da cucina trasformato in sala operatoria, senza le garanzie e le attrezzature previste da una struttura sanitaria. Questo lo scenario ricostruito dai carabinieri del Nas di Brescia, che hanno denunciato un sessantatreenne cardiologo da tempo residente in Italia.

I fatti risalirebbero allo scorso febbraio, quando il medico era stato contattato da una giovane coppia di origini pakistane, indirizzata da alcuni parenti. L’idea della famiglia era quella di rispettare una prassi dettata dalla propria religione, procedendo a circoncidere il bambino, ma qualcosa è andato storto.
www.tgcom24.mediaset.it

Share

Articoli correlati

mutilazione genitale femminile

88.500 donne in Italia hanno subito una mutilazione genitale

carabinieri Nas

Trento, circoncisioni su bimbi stranieri in ambulatorio non autorizzato: medico ai domiciliari

infibulazione

Bambina in ospedale con forti dolori, i medici scoprono che è stata infibulata

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *